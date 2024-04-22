Путин провел переговоры с Алиевым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил обеспечение безопасности на Кавказе, передает РБК.

22 азербайджанский президент прибыл в Кремль, где встретился с российским президентом. По словам Алиева, Россия является основополагающим государством в вопросах региональной безопасности на Кавказе.

«От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — отметил Алиев.

Он также добавил, что азербайджанская сторона намерена укреплять взаимодействие с Москвой.

Ранее Путин и Алиев провели переговоры в рамках очной встречи в Бишкеке. Это произошло в октябре 2023-го года на саммите глав государств СНГ. Тогда же лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика перестала существовать. Де-факто регион является частью Азербайджана.

На прошлой неделе Россия начала вывод своих миротворческих сил из Карабаха.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег США от размещения ядерного оружия на территории Польши.