Путин провел телефонный разговор с израильским премьером

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры обсудили актуальные вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке, включая план по нормализации обстановки в секторе Газа. Путин подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку политического урегулирования палестинского вопроса.

Также в ходе обсуждения российский президент и израильский премьер затронули другие важные региональные темы, включая иранскую ядерную программу и процесс стабилизации в Сирии.

Кроме того, говорится в сообщении, Нетаньяху пожелал Путину доброго здоровья в преддверии его дня рождения. Со своей стороны президент России поздравил премьер-министра и весь народ Израиля с наступающим праздником Суккот, подчеркнув важность поддержания конструктивного диалога между двумя странами.

