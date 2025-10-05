Стало известно о планах Путина посетить Таджикистан

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит официальный визит в Таджикистан для участия в саммите глав государств СНГ, сообщил телеканал «Россия-1».

Отмечается, что в рамках этой поездки запланирована двусторонняя встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также переговоры с другими лидерами стран СНГ.

Подготовка к предстоящему визиту стала темой телефонного разговора между российским и таджикским лидерами. В ходе беседы Путин также тепло поздравил Рахмона с днем рождения и направил ему поздравительную телеграмму.

Первый официальный визит российского президента в Таджикистан состоялся в 2004 году, когда между странами был заключен ряд важных соглашений. Тогда же Путин и Рахмон участвовали в открытии 201-й российской военной базы.

За весь период руководства страной российский лидер посещал Таджикистан 12 раз.

Ранее стало известно о возможном визите президента РФ Владимира Путин в Индию.