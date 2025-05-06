Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Глава России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан переговорили между собой по телефону. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом», — указали журналистам.

Путин высказал свои искренние соболезнования своему иранскому коллеге по поводу инцидента, который произошел в городе Бендер-Аббас. В этом населенном пункте, расположенном в провинции Хормозган, 26 апреля прогремел взрыв. Его причиной стала халатность, в итоге как минимум 70 человек погибли, еще 1,2 тыс. получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский градоначальник отчитался о росте экономики столицы. Он подчеркнул, что московская экономика занимает второе место в мире после Нью-Йорка по размеру валового внутреннего продукта.