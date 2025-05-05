Путин провел встречу с мэром Москвы Собяниным

Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Собянин сообщил Путину, что за последний год экономика российской столицы выросла на 5,5%, а за шесть лет — на 25%. Это, по его словам, подтверждает устойчивость и динамику развития мегаполиса.

Кроме того, сообщил градоначальник, общий рост экономики столицы с 2019 года составляет 26,9%. Сейчас доля Москвы в российской экономике достигает 21%.

«Несмотря на все объективные трудности, — а объективные трудности у нас всегда есть, — даже в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда ее не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы», — сказал Собянин Путину.

Он подчеркнул, что московская экономика занимает второе место в мире после Нью-Йорка по размеру валового внутреннего продукта (ВВП).

По словам мэра, продолжается и новая индустриализация города. Особое внимание правительство Москвы уделяет развитию высокотехнологичных производств, требующих подготовленных кадров. Собянин отметил, что инвестиции за последние шесть лет выросли вдвое при сопоставимых ценах.

«Последний год вообще взрывной был для нас, потому что накопленный эффект от инвестиций, ввели целый ряд высокотехнологических производств, которые начали замещать импортные поставки оборудования. Вы видите, 100 процентов, какой скачок произошел в прошлом году. Это, конечно, впечатляет», — сказал мэр Москвы.

Также Собянин отметил рост продолжительности жизни в российской столице. Он подчеркнул, что средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам — этот показатель сравним с мировыми лидерами по уровню здравоохранения.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.