Путин провел встречу с главными лицами правительства перед саммитом на Аляске

Президент России Владимир Путин провел встречу с главными членами правительства перед своей поездкой на Аляску, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится на сайте главы государства.

Встреча Путина и Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже. Все мировые издания с нетерпением ожидают предстоящих переговоров. Последний раз российский и американский президенты проводили встречу в июне 2018 года в рамках саммита G20 в японской Осаке.

«Американская администрация предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами», — отметил Путин.

Глава государства также не исключил, что в перспективе могут быть достигнуты новые договоренности в сфере контроля над вооружениями.

Отношения России и США в последние годы остаются сложными из-за разногласий по Украине и санкций. Предстоящая встреча позволит снизить градус конфронтации и наладить прямой диалог.

Несмотря на противоречия, Трамп неоднократно выражал уважение к Путину, а их прямые переговоры иногда позволяли избежать эскалации (например, в Сирии).

