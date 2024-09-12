Путин встретился с высокопоставленными представителями стран БРИКС
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Владимир Путин встретился с высокопоставленными представителями стран БРИКС, занимающимися вопросами безопасности, в Константиновском дворце, сообщило РИА Новости.
Эта встреча проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. Участники обсуждают актуальные проблемы и меры по обеспечению безопасности в рамках сотрудничества стран БРИКС.
Объединение включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южноафриканскую Республику, а также Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.
В 2024 году Россия будет председательствовать в данной организации, что подчеркивает ее значимость в глобальной политике и безопасности.
Ранее глава Экспертного совета Панова пояснила, почему Запад напрягся по поводу БРИКС.