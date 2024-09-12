Эта встреча проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. Участники обсуждают актуальные проблемы и меры по обеспечению безопасности в рамках сотрудничества стран БРИКС.

Объединение включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южноафриканскую Республику, а также Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

В 2024 году Россия будет председательствовать в данной организации, что подчеркивает ее значимость в глобальной политике и безопасности.

Ранее глава Экспертного совета Панова пояснила, почему Запад напрягся по поводу БРИКС.