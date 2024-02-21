Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Додиком

В среду, 21 февраля, Путин прибыл в Казань. Здесь российский лидер откроет новый формат российских соревнований «Игры будущего».

Встреча с Додиком прошла в международном выставочном центре «Казань Экспо». Путин отметил вклад своего коллега в двусторонние отношения между странами, а также поблагодарил его за работу в этом направлении.

«Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», — отметил Путин.

Также глава государства поблагодарил Додика за то, что республика поддерживает многие начинания России. В частности, Путин упомянул мероприятие, связанное с памятью о жертвах нацизма. Он поблагодарил президента республики за личное участие в шествии Бессмертного полка.

Республика Сербская представляет собой энтитет в составе Боснии и Герцеговины. Она была образована в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Населенные боснийскими сербами территории провозгласили независимость своей Республики Сербской в начале 1992 года в ответ на инициированный тогда же босняками (боснийцами-мусульманами) выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим ВКС РФ и поблагодарил их за работу.