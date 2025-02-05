Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

Отмечается, что на встрече Путин и Хинштейн обсудили меры по поддержке жителей граничащего с Украиной региона, которые пострадали от незаконного вторжения ВСУ, а также программу восстановления инфраструктуры.

Врио губернатора Курской области напомнил о законопроекте, который предполагает возвращение земельных участков жителям региона, заявив, что земля должна оставаться за гражданами даже после получения сертификата на новое жилье. Путин поддержал эту инициативу.

Кроме того, глава государства пообещал жителям пострадавшего региона, которые потеряли свое имущество, дополнительные выплаты. Путин отметил, что действующая компенсация в размере 150 тыс. рублей является недостаточной и поручил правительству разработать обновленную программу восстановления Курской области.

«Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу — восстановление приграничья — проработать», — сказал Путин.

Также, отмечается, что в ходе встречи Хинштейн предложил ввести льготную ипотеку в Курской области по аналогии с дальневосточной программой. Путин это предложение поддержал.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета.