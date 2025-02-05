Президент России утвердил новый состав президиума Госсовета

По распоряжению президента России Владимира Путина был утвержден состав президиума Госсовета РФ. Документ с перечнем фамилий появился на официальном портале правовой информации.

Всего в составе президиума оказались 26 человек. В частности, среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, являющийся также председателем комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» и другие. Позицию секретаря Госсовета вновь занял помощник президента России Алексей Дюмин.

Ранее Владимир Путин совершил другие кадровые перестановки. В частности, 3 февраля по его указу с должности заместителя министра юстиции был снят Всеволод Вуколов, отработавший на этой должности свыше трех лет. Сведения о его новом месте работы не приводились.