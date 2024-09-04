Путин провел встречу с зампредом сербского правительства на ВЭФ

Владимир Путин встретился с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным во время Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили в Кремле.

«Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток», — сказал глава государства.

Глава государства упомянул, что в торговых отношениях между Россией и Сербией наблюдается небольшой спад, и подчеркнул необходимость разобраться в причинах этого явления.

«Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации», — добавил президент.

Путин также попросил передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду на его приезд в Казань осенью для участия в мероприятиях в рамках саммита БРИКС.

Президент провел также встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который приехал на ВЭФ с делегацией. Форум проходит на кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Премьер-министр Малайзии намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и рост напряженности на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел Малайзии информировало, что он также обсудит сотрудничество в области туризма и космонавтики, выразив заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что президент РФ встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ВЭФ.