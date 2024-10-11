Путин проводит первые переговоры с новым президентом Ирана

В Ашхабаде, столице Туркменистана, начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это первая встреча двух лидеров лицом к лицу с момента, как в июле господин Пезешкиан занял пост президента, сообщила газета «Коммерсантъ».

В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

«Мы активно сотрудничаем на международной арене, и наши взгляды на мировые события часто совпадают», — отметил Владимир Путин.

Путин предложил президенту Ирана приехать в Россию с официальным визитом, на что Пезешкиан с признательностью согласился.

На мероприятии «Взаимосвязь времен и цивилизаций» Путин также обсудил вопросы сотрудничества с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

«Лидеры обменялись взаимными приглашениями для официальных визитов», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После этого Путин провел переговоры с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем, отметив, что на следующей неделе его ожидает встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что Путин начал рабочую программу в Ашхабаде.