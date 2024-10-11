Путин проводит встречу с экс-президентом Туркменистана

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем верхней палаты парламента и бывшим президентом Туркменистана. Встреча состоялась в Ашхабаде, как сообщило РИА Новости.

Находясь с визитом в столице Туркменистана в пятницу, Путин выступил на пленарном заседании форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций».

Это мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Ранее Путин провел первую личную встречу с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.