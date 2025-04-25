Путин проводит встречу со спецпосланником Трампа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретился со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Самолет, на борту которого находился Уиткофф, приземлился в российской столице утром 25 апреля.

Как передает РИА Новости, кортеж, сопровождаемый полицией, прибыл в Кремль после прилета Стива Уиткоффа около 13:50 мск. В то же время РЕН ТВ опубликовало кадры, на которых Уиткофф и Дмитриев прогуливаются по Арбату.

Как отметили в Кремле, с представителем американской стороны в переговорах также участвует помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, что предыдущая встреча Путина с Уиткоффом состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. На ней обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса, а также ряд других ключевых политических и экономических вопросов.

Ранее сообщалось, что посол США Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.