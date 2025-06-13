Ключ к бессмертию русского народа и России — это успехи, которые наши военные достигают в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев», которая состоялась в минувший четверг, 12 июня.

Глава государства акцентировал внимание на том, что будущее государства должно быть связано с людьми, подобными тем, кто проявил себя в ходе специальной военной операции.

«Смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, <…> нашей Родины, России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что участие в программе «Время героев» — это еще один шанс послужить Родине.

Программа «Время героев», в рамках которой прошла встреча, направлена на профессиональную адаптацию участников спецоперации. В качестве наставников выступают высокопоставленные чиновники, губернаторы и руководители крупных компаний. Инициатива призвана помочь бойцам СВО получить новые навыки для гражданской жизни.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений.