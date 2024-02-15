Путин раскрыл, что стало триггером к началу Россией СВО

Своеобразным спусковым крючком начала специальной военной операции стал окончательный отказ властей в Киеве от выполнения подписанных ими же Минских оглашений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, как отметил Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, важную роль при принятии решения по началу СВО сыграли непрекращающиеся все последние годы удары по Донбассу украинской военщины.

«Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. ред.) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин, фрагмент беседы выложен в аккаунте Кремля в соцсетях.

Ранее президент России в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал случай, когда глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолета. Глава российского государства попросил быть снисходительными не журить президента США за его, порой, рассеянность и невнимательность.

Напомним, Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Технологии будущего» сыронизировал, что русский человек преспокойно может пить даже с дрожащими руками.