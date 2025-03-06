Президент РФ Владимир Путин назвал главные ошибки врагов России. На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», посвященной вопросам культуры и исторической памяти, глава государства отметил, что недоброжелатели часто недооценивают русский народ.

По мнению Путина, это недопонимание касается не только политических и дипломатических вопросов, но также затрагивает и представителей общероссийской культуры.

«На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что российская культура, традиции и ценности играют ключевую роль в формировании национального характера и идентичности, которые, в свою очередь, нельзя игнорировать или недооценивать тем, кто стремится противопоставить себя России.

В этом контексте Путин также отметил мужество и стойкость российских женщин. Поздравляя прекрасную половину человечества с предстоящим Международным женским днем, российские лидер отметил, что женщины знают цену не только своей жизни, но и Отечеству. Это, по мнению Путина, делает их неотъемлемой частью российской истории и культуры.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин продлил действие программы материнского капитала до 2030 года.