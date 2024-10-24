На пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС президент Владимир Путин рассказал о сути недавних мирных инициатив, которые Украина отклонила на переговорах с участием Турции, передает РИА Новости.

По его словам, Турция также выступила с предложением относительно ситуации в Черном море, целью которого было обеспечить безопасное судоходство и установить определенные меры безопасности для объектов атомной энергетики.

Россия согласилась с этим предложением, однако лидер киевского режима заявил: «Никаких переговоров».

Путин добавил, что турецкая сторона, выдвинувшая свою инициативу, ссылалась на Украину, но «на следующий день» была уведомлена об отказе украинских властей от продолжения диалога.

Когда его спросили о шансах на разрешение текущего кризиса по шкале от одного до десяти, Путин отметил, что не видит смысла в оценках и баллах.

Он напомнил, что украинская сторона не раз пыталась установить контакт, но впоследствии сама отказывалась от него.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявлял, что у Украины есть материалы для «грязной бомбы».По словам эксперта, у Украины есть радиоактивные отходы и их элементы за счет наличия АЭС.

Отработанный материал могут пустить на создание «грязной бомбы», которая уступает ядерной мощи, но также является достаточно опасной, так как рассчитана для массового поражения.