Военный эксперт Рожин: у Украины есть материалы для «грязной бомбы»

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал RT , есть ли у Украины шансы создать так называемую «грязную бомбу». По его словам, у Незалежной есть необходимые материалы.

По словам эксперта, у Украины есть радиоактивные отходы и их элементы за счет наличия АЭС. Отработанный материал могут пусть на создание «грязной бомбы», которая уступает ядерной мощи, но также является достаточно опасной, так как рассчитана для массового поражения.

А вот создать настоящую ядерную бомбу Украина не сможет. Это потребует невероятных вложений.

«Но использовать отходы можно не только для детонации, но и для загрязнения местности радиоактивными элементами на расстоянии 10—20 км. Такая возможность, конечно же, у Украины есть», — уточнил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что политолог Мезюхо дал оценку словам украинского лидера о ядерном оружии.