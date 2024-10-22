Военный эксперт Рожин: у Украины есть материалы для «грязной бомбы»
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал RT, есть ли у Украины шансы создать так называемую «грязную бомбу». По его словам, у Незалежной есть необходимые материалы.
По словам эксперта, у Украины есть радиоактивные отходы и их элементы за счет наличия АЭС. Отработанный материал могут пусть на создание «грязной бомбы», которая уступает ядерной мощи, но также является достаточно опасной, так как рассчитана для массового поражения.
А вот создать настоящую ядерную бомбу Украина не сможет. Это потребует невероятных вложений.
«Но использовать отходы можно не только для детонации, но и для загрязнения местности радиоактивными элементами на расстоянии 10—20 км. Такая возможность, конечно же, у Украины есть», — уточнил военный эксперт.
Ранее сообщалось, что политолог Мезюхо дал оценку словам украинского лидера о ядерном оружии.