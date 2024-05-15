Путин распорядился наградить покинувших кабмин министров

В ходе встречи с обновленным составом российского правительства, состоявшейся во вторник, глава государства сообщил о том, что им был подписан указ о награждении государственными наградами прежних министров из правительства. Путин подчеркнул, что министры отработали «достойно» в период своей работы в государственном правительстве.

Ранее политолог Баширов дал оценку новому составу российского правительства.