Путин распорядился создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев при МВД

Президент России Владимир Путин поручил создать новую Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в структуре Министерства внутренних дел (МВД) РФ. Советующий указ с подписью российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.

Главной целью создания этой службы является совершенствование государственного управления в сфере миграции. Это предполагает более эффективное решение вопросов, связанных с гражданством и регистрацией иностранных граждан.

Ожидается, что эта инициатива поможет улучшить порядок взаимодействия с мигрантами и повысить качество оказания государственных услуг в данной области.

Кроме создания новой службы, правительству РФ было поручено в течение трех месяцев разработать предложения по уточнению штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву также предписано организовать необходимые мероприятия для реализации указа в установленный срок.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И.