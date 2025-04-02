Путин распорядился создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев при МВД
Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
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Президент России Владимир Путин поручил создать новую Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в структуре Министерства внутренних дел (МВД) РФ. Советующий указ с подписью российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.
Главной целью создания этой службы является совершенствование государственного управления в сфере миграции. Это предполагает более эффективное решение вопросов, связанных с гражданством и регистрацией иностранных граждан.
Ожидается, что эта инициатива поможет улучшить порядок взаимодействия с мигрантами и повысить качество оказания государственных услуг в данной области.
Кроме создания новой службы, правительству РФ было поручено в течение трех месяцев разработать предложения по уточнению штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву также предписано организовать необходимые мероприятия для реализации указа в установленный срок.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И.