Путин рассказал, как отказался носить очки после визита к офтальмологу

В ходе беседы с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, которая была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, президент России Владимир Путин поделился историей о том, как ему однажды предложили начать носить очки.

В момент, когда Владимир Путин впервые надел очки, он испытал лёгкое головокружение. Президент признался, что осознал: если он не снимет эти очки, то будет вынужден носить их до конца своих дней.

«У меня все время была „единица“. Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — вспомнил глава государства.

Президент добавил, что в настоящее время он может свободно читать без очков и не испытывает никаких неудобств.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с днем рождения.