Путин предложил Западу технологическую дуэль с ударом «Орешником» в Киеве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы в рамках объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Российский лидер заявил, что участвовал в принятии решения о производстве «Орешника». Путин добавил, что дальность поражения этой инновационной ракеты составляет до 5,5 тыс. км. По его словам, шансов сбить «Орешник» ни у кого нет.

В случае, если Запад сомневается в «Орешнике», Путин посоветовал ему выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы противовоздушной обороны (ПВО) и попробовать перехватить удар.

Также российского президента спросили о том, почему новое оружие получило название «Орешник», на что Путин честно ответил: «Не знаю».

Ранее Владимир Путин заявил, что Курская область обязательно будет освобождена от ВСУ.