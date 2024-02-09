Путин рассказал о перекрывших российский газопровод в Европу поляках

Польша, которая во многом кормится за счет Германии, перекрыла российский газопровод «Ямал-Европа», поставлявший ФРГ голубое топливо. Об этом в своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил президент Владимир Путин.

Глава российского государства напомнил историю с газопроводом «Ямал-Европа». Он указал, что Польша, которая выступила инициатором прекращения работы данной магистрали, постоянно получает дотации из различных фондом Евросоюза. Основным донором для этих фондов является ФРГ, которая больше всех пострадала от перекрытия данного газопровода.

«Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию», - подчеркнул лидер РФ.

Путин добавил, что совершенно не понимает, по какой причине Польша совершила такой поступок.

В том же интервью президент России заявил, что все россказни о том, что РФ может напасть на другие страны после поражения ВСУ, являются фейками. Эти слухи раздувают для того, чтобы собрать по максимуму денег для отправки их на Украину