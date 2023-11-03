В пятницу, 3 ноября, президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Соединенные Штаты задумали смену элит на Украине.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Путина, такие действия со стороны США связаны с проблемами коррупции, с которыми сталкивается Украина.

Данное заявление было сделано на встрече Путина с членами Общественной палаты России. Президент страны выразил свою обеспокоенность событиями на Украине и подчеркнул, что США планируют вмешательство во внутренние дела Украины путем смены политических элит в стране.

О проблемах коррупции на Украине не раз делали заявления американские и западные политики.