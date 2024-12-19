Путин рассказал о попытках забыть подвиги России, которые совершили во время борьбы с нацизмом

Во всем мире пытаются постепенно забыть о том подвиге, который в свое время совершила Россия во время борьбы с нацистским режимом. В РФ по-прежнему о нем помнят, об этом сообщил Владимир Путин во время прямой линии.

По мнению президента, для Запада забывчивость стала линией атакой на РФ. Там пытаются замолчать и забыть все те подвиги, которые были совершены во время борьбы с нацизмом.

«Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены народом на алтарь победы над нацизмом. Самое главное, чтобы мы этого не забывали», — указал он.

Путин добавил, что России совершенно неважны какие-либо приглашения на памятные мероприятия, посвященные победам над гитлеровским режимом. В то же время в РФ будут очень рады тем, кто приедет на ее территорию, чтобы отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что Запад ввел санкции в отношении России из-за боязни конкуренции. Он назвал все рестрикции и политические манипуляции примером недобросовестной борьбы.