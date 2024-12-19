Путин: Запад вводит санкции против России из-за опасения конкуренции

Западные государства вводят санкции против России из-за опасения конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные страны прибегают к политическим манипуляциям для недобросовестной конкуренции. Путин высказал мнение, что санкции, которые вводятся против России, не имеют для него значения.

«Сорок уже (тысяч санкций - ред.) по-моему. Ну я, честно говоря, не считаю. Бог с ними», — сказал Путин.

Президент добавил, что эти меры создают определенные трудности для России, но не смогут ее «убить».

Он акцентировал внимание на том, что санкции причинят определенный ущерб и негативные последствия, но Россия, как и в других сложных ситуациях, сумеет адаптироваться и преодолеть трудности, особенно в сфере поставок энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит 16-й пакет санкций против Российской Федерации.