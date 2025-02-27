Путин рассказал о позиции Москвы по конфликту на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от разрешения украинского кризиса мирным путем. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии ФСБ, передает РИА Новости.

По словам Путина, именно благодаря действиями ВС РФ появились условия для начала важного международного диалога.

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского и других кризисов», — отметил Путин, назвав российский военнослужащих героями.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин к главным ее целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые вскоре стали частью российской территории по итогам референдумов.

С начала СВО западные страны, в том числе США и государства-члены Европейского Союза (ЕС), начали оказывать активную поддержку Украине, выделяя на финансирование ВСУ средства, а также отправляя свои оружие и боеприпасы. Москва не раз высказывалась против таких действий «партнеров» Украины, указывая на то, что они только отдаляют конфликт от мирного разрешения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине.