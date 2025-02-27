Трамп высказался о сделке с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку со своим российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.

Однако, добавил глава Белого дома, он не готов гарантировать, что она будет заключена.

Он отметил, то когда выиграл президентские выборы, то общался с Путиным, и выразил надежду, что сделку удастся заключить.

Однако гарантировать ее нельзя, так как, по словам Трампа, в таких вопросах всегда могут быть «неожиданные вещи», но все же отметил, что «соглашение будет».

Ранее сообщалось о том, что заявления Белого дома вызвали панику в Европе.