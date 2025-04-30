Добровольцы из Франции принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Музей Победы на Поклонной горе в Москве в рамках марафона «Знание. Первые».

По словам российского президента, некоторые французы разделяют ценности российского государства и готовы их отстаивать.

«Сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, „Нормандия — Неман“, — сказал Путин.

Это название носит историческое подразделение, сформированное французскими добровольцами во времена Второй мировой войны, которое вместе с советскими войсками боролось против нацистов. Говоря о них, глава государства отметил, что в зоне СВО находятся «патриоты Франции», такие же, как и их предки в прошлом.

Путин заверил, что в истории и военных делах всегда находились люди, разделявшие идеи и ценности России, и они продолжают поддерживать страну и в нынешних реалиях. По его словам, эти патриоты играют важную роль в укреплении российской позиции и выразили свою поддержку через участие в боевых действиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал победу СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ) триумфом советского и российского народа.