Путин рассказал о трех политиках, с которыми ему было интересно

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, назвал тех политиков, которые ему были интересны и сыграли значительную роль в укреплении отношений с Россией: Это Гельмут Коль, Жак Ширак и Сильвио Берлускони, передает РИА Новости.

По его словам, среди ушедших мировых лидеров у него были не столь близкие, но все же продолжительные контакты с канцлером Германии Гельмутом Колем. Президент подчеркнул, что Коль сделал много для своей страны и для немцев, став заметной фигурой на мировой арене.

Также Путин вспомнил о Жаке Шираке, отметив, что он был энциклопедически образован и всегда имел свое мнение на разные вопросы.

Говоря о развитии российско-итальянских связей, Путин подчеркнул вклад бывшего президента Италии Сильвио Берлускони. Путин добавил, что как и Ширак, Берлускони сыграл важную роль в развитии отношений между Россией и Италией.

«Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России», — отметил Путин.

В завершение он указал, что все упомянутые политики значительно способствовали развитию двусторонних отношений и мировой политики.

Ранее Путин заявлял, что резкие высказывания зарубежных лидеров в его адрес свидетельствуют об их бессилии.