Путин рассказал о встрече с Вучичем

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в кулуарах форума «Один пояс, один путь».

Мероприятие проходит с 17 по 18 октября в Пекине. Организатором форума является правительство Китая. В среду Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Да, на ногах мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», – сказал Путин.

Также Путин провел незапланированные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам своего визита в Пекин российский лидер назвал «ерундой» заявления в отношении Орбана о поддержке России.

Впервые форум «Один пояс, один путь» был организован в мае 2017 года. Его инициатором стал председатель КНР Си Цзиньпин.

В КНР 17 октября начался форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».