Путин рассказал об отношении России к Западу

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия не рассматривает западную цивилизацию как противника и не ставит перед собой выбор между: «мы» и «они», передает РИА Новости.

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они», — сказал Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений как из России, так и из-за рубежа.

Клуб был учрежден в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.

Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в условиях нарастания угроз использование ядерного оружия со стороны Запада не может быть исключено.