Путин рассказал, почему спецоперация не началась в 2014 году

Россия не могла начать специальную военную операцию (СВО) на Украине раньше, так как хотела решить проблему Донбасса мирным путем. Об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», вышедшем на телеканале «Россия 1» и подготовленным журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва стремилась урегулировать конфликт, возникший из-за постоянных обстрелов территорий Донбасса со стороны Киева, исключительно мирными средствами, и не готовилась к проведению СВО.

Путин подчеркнул, что Россия верила в Минские соглашения, но, как оказалось, «другая сторона» конфликта «действовала иначе».

Кроме того, глава государства также ответил на вопрос, почему РФ не начала спецоперацию в 2014 году, когда на Украине начался переворот, вызванный вмешательством Запада.

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — сказал Путин.

Отдельно российский президент рассказал о том, какой реакции ожидал от граждан России после начала СВО. По словам Путина, он надеялся именно на ту реакцию, которая есть сейчас.

«И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день… его детей, его семьи, его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство — это он. Он — последний рубеж, последняя инстанция», — отметил президент.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с Украиной.