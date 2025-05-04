Путин заявил о неизбежности примирения с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что примирение с украинской частью русского народа является неизбежным и представляет собой вопрос времени. Об этом глава государства сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент из интервью Путина опубликован в телеграм-канале журналиста.

Президент РФ отметил, что, несмотря на существующие сложности и нынешние политические разногласия, историческая и культурная связь между Россией и Украиной остается прочной.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что любые глубокие разногласия и конфликты в конечном итоге уступят место диалогу и взаимопониманию, поскольку народы, связанные общим наследием и культурой, рано или поздно найдут общий язык.

В беседе с Зарубиным глава государства также отметил, что не считает себя вершителем судеб, несмотря на четверть века у власти.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию нацией победителей.