Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом констатировал, что российские военные удерживают стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Российские вооруженные силы продолжают диктовать ход событий на фронте. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, эта тема стала одной из ключевых во время недавнего телефонного диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам официального представителя, российский лидер четко обозначил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью принадлежит ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что Путин заявил о смене мировой энергетической повестки.