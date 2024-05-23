Путин разрешил использование имущества США для компенсации нанесенного РФ ущерба

Президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество Соединенных Штатов Америки (США) для компенсации нанесенного российскому государству ущерба. Соответствующий закон российский лидер подписал в четверг, 23 мая.

Такие меры стали ответом на незаконное изъятие активов Москвы за рубежом. Закон также предусматривает право правообладателя из России судиться по законам РФ для установления факта незаконного изъятия имущества со стороны Вашингтона.

В документе подчеркивается, что правительство РФ должно в четырехмесячный срок обеспечить внесение таких мер в законодательство страны.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, в том числе США и стран Европейского союза (ЕС) начали вводить против Москвы санкции. Они касаются российских компаний и физических лиц.

В апреле палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию заблокированных российских активов в размере 4-5 миллиарда долларов. Отмечалось, что сумма будет направлена на помощь Украине.

Ранее мы сообщали, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях ВС США в Берлине в 1945 году.