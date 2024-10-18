Путин: Россия готова создавать комфортные условия для бизнеса

Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Делового форума БРИКС.

Глава государства отметил, что сейчас в страны создают комфортные глобальные конкурентные условия работы для отечественного и иностранного бизнеса, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа, передает его слова «Российская газета».

Глава государства подчеркнул, что в рамках международной экономической организации БРИКС основные усилия нужно направить на развитие и укрепление собственных платформ. Речь идет о технологических решениях, финансовых и инвестиционных механизмах и т.д.

Путин выразил надежду на то, что реализация потенциала объединения, основанная на большой численности населения и значительной базе ресурсов, будет выгодна многим странам и их гражданам.

Ранее сообщалось о том, что дипломатический подарок Путина к 75-летию дружбы России и Китая разозлил США.