Путин: Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной

Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами, которая состоялась ночью 11 мая в Малахитовом зале Кремля.

Цель проведения переговоров — устранение первопричин конфликта и выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу, заявил российский лидер.

Мероприятие началось около 1:40 по московскому времени. Пресс-конференция проводится впервые в такое позднее время. В начале своего выступления президент еще раз поздравил всех с Днем Победы и поблагодарил зарубежных партнеров за приезд в Москву.

Также Путин рассказал о насыщенной программе международных встреч за последние дни в Москве.

Ранее Путин заявил, что ВСУ 130 раз нарушали мораторий на удары по энергообъектам.