Путин: ВСУ 130 раз нарушали мораторий на удары по энергообъектам

Вооруженные силы Украины 130 раз нарушили мораторий на удары по энергообъектам, заявил в ходе выступления на ночной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что Киев понес огромные потери за три дня нарушения перемирия.

Вооруженные силы РФ пресекли все попытки противника пересечь границу нашего государства, подчеркнул президент, и враг не смог проникнуть на территорию России.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ в День Победы атаковали здание правительства в Белгороде.