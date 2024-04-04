Путин: Россия не может быть объектом терроризма исламских фундаменталистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может являться объектом терроризмам исламских фундаменталистов.

Так он высказался на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Его цитируют РИА Новости.

«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — подчеркнул российский лидер.

На съезде глава государства также высказался о мерах защиты суверенитета России. Путин заявил, что в нынешних условиях страна защищает свои интересы и своих граждан вооруженным путем.

Исламским фундаментализмом принято называть современные мусульманские религиозно-политические движения, основанные на обращении к истокам ислама. Этот термин в большинстве используют представители США и Великобритании.

22 марта в Красногорске произошел теракт. Неизвестные ворвались в здание концертного зала «Крокус» и начали расстреливать людей. Вскоре в сети появилась информация, что ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ*. Западная пресса отмечала, что организацией теракта мог заниматься филиал террористической организации «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х*.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет очевидный украинский след.

*признаны террористическими организациями и запрещены в России