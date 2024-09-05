Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ, сообщило РИА Новости.

«Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что Россия рассматривает альтернативные маршруты для поставок газа за рубеж.

«Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад», — сказал Путин.

Президент добавил, что объем российского газового экспорта постепенно восстановится, в этом сомнений нет.

«Здесь существуют разные возможности, и разные рынки будем осваивать, по СВОГу будем работать, будем разжижать, как я уже сказал. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь сомнений нет», — уточнил Владимир Путин.

Путин также заявил, что Россия будет развивать свою экономику.

«Нам во многих регионах, кстати, на Дальнем Востоке, не хватает же газовой генерации. Нужно объединять, у «Газпрома» такие планы есть. Объединять европейскую часть газотранспортной системы, дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что увеличение поставок газа в Китай связано с ростом экономики КНР, а не с украинскими событиями.

Также он отметил, что Иран давно просил Россию о поставках газа и это вполне осуществимый проект.

Ранее Путин заявил, что противник ослабил свои позиции в районе спецоперации.