Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по украинскому конфликту. Об этом также сообщило РИА Новости, цитируя российского лидера, сказанные на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

В своем недавнем заявлении президент России Владимир Путин отметил, что российская сторона готова к проведению переговоров с Украиной. Так он подчеркнул, что диалог между двумя государствами возможен. Кроме того, Президент также привел факт того, что российская сторона их вела в самом начале конфликта.

Ранее СМИ узнали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому, который завершит конфликт на Украине.