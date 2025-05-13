Президент РФ отметил прагматичный подход американской стороны к вопросам выгодного сотрудничества, несмотря на геополитические разногласия. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия продолжает поставлять ядерное топливо в США, которые, по словам российского президента Владимира Путина, демонстрируют прагматичный подход в этом вопросе. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют исключительно в собственных интересах, закупая российское ядерное топливо даже в текущей сложной геополитической обстановке. По его мнению, такой прагматичный подход является одной из причин значительного экономического роста США.

Путин отметил контраст между американской и европейской экономическими стратегиями. В то время как США демонстрируют приличные показатели роста, основные экономики Европы фактически оказались в состоянии рецессии.

Российский лидер призвал отечественный бизнес и государственные структуры следовать аналогичному принципу прагматизма. По его мнению, каждое экономическое решение должно приниматься с учетом практической выгоды, а не политических соображений.

Особое внимание президент уделил необходимости тесного взаимодействия между бизнесом, государственной администрацией, трудовыми коллективами, правительством и Центральным банком. Он подчеркнул важность прислушиваться к мнению людей при принятии экономических решений, назвав это полезной практикой для достижения положительных результатов.

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