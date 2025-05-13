На Западе заявили о возможном выигрыше Россией гонки технологий на линии фронта

Россия в состоянии получить заметный перевес в технологиях на линии боевого соприкосновения и тем самым получить преимущества на фронте. Об этом сообщил журнал Forbes.

По утверждению экспертов, сейчас на линии фронта наблюдается противостояние новых технологий. Украина запускает свою «Линию дронов» с целью обезопасить свои беспилотники от радиоподавления со стороны российской армии. Новые БПЛА управляются на нестандартных частотах, что создает сложности в создании помех от средств радиоэлектронной борьбы. В свою очередь ВС РФ предпринимают свои эффективные шаги. В частности, они запускают новую систему РЭБ под названием «Черный глаз». Она способна более эффективно противостоять вражеским летательным аппаратам.

В то же самое время, как считают специалисты, Россия также добилась заметных успехов в управлении собственными беспилотниками. В ней сосредоточились на БПЛА, которыми можно командовать с помощью проводов. За счет этого подобным дронам невозможно перебить канал управления какими-либо радиоэлектронными помехами. В результате Россия постепенно выигрывает военную технологическую гонку, и со временем может получить заметные преимущества на линии фронта.

Ранее сообщалось, что украинская армия временно лишилась секретного программного обеспечения для организации противовоздушной обороны, а также для прокладки курса собственных беспилотников. Программа «Вираж ПВО» была взломана хакерской группировкой Killnet, и теперь украинским программистам придется проводить срочную перенастройку ПО, чтобы ликвидировать все уязвимости. В результате украинская противовоздушная оборона на время лишилась удобного рабочего инструмента.