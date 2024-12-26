Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории

Россия не оставит без ответа удары по своей территории. В случае необходимости, Москва применит более мощное оружие. Об этом 26 декабря сообщил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В четверг, 26 декабря, начался саммит Евразийского экономического союза. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин и главы других государств-членов «пятёрки».

На встрече лидеры намерены детально обсудить основные направления международной деятельности на 2025 год.

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие — мы используем такое же», — сказал глава государства.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Путин напомнил, что ракетная система «Орешник» — это мощное оружие, которое, по словам российского лидера, предназначено для выполнения определённых задач. Президент также подчеркнул, что Москва может снова использовать эту систему, но пока не спешит этого делать.