Путин: Россия всегда выступала за мирное решение украинского конфликта
Путин: Россия предлагала Украине мир еще в 2022 году
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Даже после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года РФ предлагала сесть за стол переговоров и решить все вопросы абсолютно мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.
«Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт (на Украине. — Прим. ред.) принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожаловался президенту США Трампу на нарушения условий перемирия со стороны РФ. Он призвал главу Белого дома фиксировать это, иначе, отметил Зеленский, США потеряют доверие Украины.