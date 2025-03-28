Зеленский призвал Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны РФ

«Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — пожаловался глава киевского режима.