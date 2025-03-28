Зеленский призвал Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны РФ
Зеленский пригрозил Трампу потерей доверия украинцев из-за России
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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался президенту США Дональду Трампу на нарушения условий перемирия со стороны РФ.
Он призвал главу Белого дома фиксировать это, иначе, отметил Зеленский, США потеряют доверие Украины, сообщает издание «Страна.ua».
«Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — пожаловался глава киевского режима.
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже двух достигнутых договоренностей.
Ранее глава парламента Крыма заявил, что Владимира Зеленского в будущем ждет участь «жуткого беженца», который будет вынужден искать убежища в другой стране.