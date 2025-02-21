Путин с юмором рассказал о важных химических элементах для жизни человека

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление о важных химических элементах, необходимых для существования человека, передает РИА Новости.

Во время пленарного заседания Форума будущих технологий, который проходит в Москве, российский лидер в традиционный список нужных для человека элементов, включающий кислород, водород, азот и углерод, добавил деньги.

«Неорганика, металлы — более простые, мы — более сложные. Но в нас обязательно есть водород, кислород, углерод и азот», — заявил Путин, комментируя выступление президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Эта шутка вызвала улыбки у участников форума. Российский лидер отметил, что, несмотря на привычные научные определения, в сегодняшней экономической реальности финансовые средства играют значительную роль.

Ранее президент России Владимир Путин шуткой поддержал оговорившегося журналиста во время своего визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.