Путин с первых минут встречи с Трампом дал понять, что готов к встрече с Зеленским
Фото: [пресс-пул Белого дома]
С самого начала встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин дал понять, что готов к встрече с Владимиром Зеленским, который занимает пост главы киевского режима. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA».
Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если переговоры на Аляске пройдут успешно.
В преддверии переговоров с американским коллегой ему задали вопрос на русском языке: «Вы готовы к трёхсторонней встрече с Зеленским в кратчайшие сроки?» В ответ российский лидер вполне утвердительно кивнул.
«Вопрос прозвучал в хоре других выкриков журналистов, но Путин его явно услышал», — приводится в заметке издания в телеграм-канале.
Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске длятся уже около двух часов.
Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.